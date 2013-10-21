Рудьковський не узгодив свій законопроект з фракцією - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зазначає, що народний депутат Микола Рудьковський не узгоджував свій законопроект про лікування ув'язнених за кордоном із фракцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції ПР сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чи ознайомився Єфремов із законопроектом Рудьковського і чи готова фракція підтримати цей документ, під час брифінгу після Погоджувальної ради.

“Рудьковський не узгоджував цей законопроект”, - сказав Єфремов.

Він зауважив, що Рудьковський “ухвалив для себе рішення певне — він очолив іншу політичну силу”. “Він увійшов до нас не як член партії, а як депутат, який обраний по мажоритарному округу і певний час працював у нашій команді”, - сказав депутат.

Єфремов відзначив, що перед тим, як реєструвати якийсь законопроект, який стосується даної тематики, потрібно подивитися на Регламент ВР.

“Якщо законопроект Міщенка зареєстрований і він його не буде відкликати, значить йому (Рудьковському - УНІАН) в секретаріаті його просто не зареєструють”, - сказав Єфремов і додав, що ще один законопроект вже не є альтернативним, адже вже зареєстровано аналогічний законопроект.

“Наскільки я знаю, він відкликав цей законопроект. Можливо в рамках того, що я говорю, він просто проаналізував ситуацію і ухвалив рішення діяти, виходячи із закону, який у нас є і по якому працює Верховна Рада”, - сказав Єфремов.

Він також висловив думку, що зараз “почнуть подавати багато якихось документів, які на право законодавчої ініціативи будуть претендувати від чистого слова”. Водночас, переконаний депутат, для того, щоб дійсно вирішити це питання, четверо керівників парламентських фракцій мають обговорити дане питання і знайти щодо нього компроміс. “Це єдиний шлях вирішити останню проблему, яка залишається на шляху до євроінтеграції”, - відзначив лідер фракції ПР.