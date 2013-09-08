Рибак обіцяє вирішити проблему Тимошенко у жовтні
17:39, 08 вересня 2013Політика
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Україна вже у жовтні виконає всі умови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи правові рішення проблеми зі звільненням екс-прем’єра Юлії Тимошенко і лікуванням її в Німеччині.
Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Рибак на європейській конференції із зовнішньої політики і безпеки у Вільнюсі, повідомляє ВВС Україна.
«Ми виконаємо всі умови вже у жовтні, включаючи правові рішення проблеми зі звільненням Юлії Тимошенко і лікуванням її в Німеччині», - сказав спікер, додавши, що «останні штрихи зараз узгоджуються з нашими європейськими партнерами».
«На Вільнюський саміт Україна приїде готовою для підписання асоціації”, - підкреслив Рибак.
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