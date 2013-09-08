Рибак обіцяє вирішити проблему Тимошенко у жовтні

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Рибак на європейській конференції із зовнішньої політики і безпеки у Вільнюсі, повідомляє ВВС Україна.

«Ми виконаємо всі умови вже у жовтні, включаючи правові рішення проблеми зі звільненням Юлії Тимошенко і лікуванням її в Німеччині», - сказав спікер, додавши, що «останні штрихи зараз узгоджуються з нашими європейськими партнерами».

«На Вільнюський саміт Україна приїде готовою для підписання асоціації”, - підкреслив Рибак.