Експерт: опозиція знайшла більш вишуканий метод блокування Ради

Таку думку висловив політолог, голова правління Інституту української політики Кость Бондаренко.

«Сьогоднішній парламентський день нагадує останній бій між Кличком і Повєткіним, коли спортсмени намагалися потягнути час. Такі собі холості баталії» , - зазначив він.

Бондаренко констатує, що сьогоднішні вимоги опозиції до порядку роботи парламенту на поточний тиждень не є актуальними.

«З боку опозиції ми бачимо затягування часу, імітацію діяльності, а не пошук конструктивних рішень. Тим більше всі розуміють, що питання бюджету зараз не так актуальне як євроінтеграційні питання. Бюджетні баталії будуть трохи пізніше», - додав політолог.

У зв'язку з цим експерту така форма протесту опозиції нагадала італійських страйкарів.

«Опозиція демонструє таку собі форму італійського страйку - коли люди начебто виходять на роботу, але не працюють. До речі, схоже, що вони перейшли від прямого блокування роботи парламенту до більш вишуканого методу - не голосування за порядок роботи Ради. Схоже, що в опозиції все-таки очікують вирішення питання Тимошенко, те, що їх найбільше хвилює», - підсумував глава правління Інституту української політики.

Нагадаємо, що сьогодні депутати не змогли проголосувати за порядок денний цього пленарного тижня.

Опозиція пояснила своє не голосування вимогою розглянути проект держбюджету, проект про прокуратуру і питання створення ТСК щодо реформування виборчого законодавства.