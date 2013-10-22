ЦВК відмовилася реєструвати ще п’ять груп з ініціювання референдуму

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Своє рішення ЦВК аргументувала тим, що 9 жовтня до комісії надійшла ухвала Окружного адміністративного суду Києва від 9 жовтня, якою заборонено комісії направляти представника на збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно зовнішньоекономічної інтеграції України незалежно від дати та місця проведення таких зборів до ухвалення рішення у справі по суті. При цьому ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 3 жовтня попереднє судове засідання у цій справі призначено на 29 жовтня.

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Водночас, до ЦВК надійшла постанова головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 9 жовтня, якою відкрито виконавче провадження з виконання ухвали Окружного адміністративного суду Києва від 9 жовтня у справі.

Зважаючи на зазначене, ЦВК листами від 10 жовтня поінформувала організаторів зборів про те, що на виконання вищевказаних документів комісія не направлятиме свого представника (представників) на збори громадян щодо проведення референдуму, заплановані на 12 жовтня.