Держдеп: Українським чиновникам відмовлятимуть у візі

Про це заявив заступник керівника Бюро з питань демократії, прав людини та праці Державного департаменту США Томас Мелія в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

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"За американським законом про еміграцію, ми можемо відмовити у видачі візи, якщо ми маємо докази того, що людина задіяна в деяких кримінальних справах...", - зазначив він.

При цьому, дипломат уточнив, що "українці також є в цьому переліку".

На уточнююче запитання ведучого, хто саме із українських чиновників фігурує у цьому списку, Мелія відповісти відмовився.

"Ми не публікуємо цих списків, не розголошуємо їх, комусь відмовлять у візі… За умови, що вони порушували людські права, або вчинили кримінальний злочин", - уточнив він.