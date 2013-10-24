Держдеп: Українським чиновникам відмовлятимуть у візі
США відмовлятимуть у видачі віз чиновникам у разі їх причетності до кримінальних злочинів і порушення прав людини в Україні.
Про це заявив заступник керівника Бюро з питань демократії, прав людини та праці Державного департаменту США Томас Мелія в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.
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"За американським законом про еміграцію, ми можемо відмовити у видачі візи, якщо ми маємо докази того, що людина задіяна в деяких кримінальних справах...", - зазначив він.
При цьому, дипломат уточнив, що "українці також є в цьому переліку".
На уточнююче запитання ведучого, хто саме із українських чиновників фігурує у цьому списку, Мелія відповісти відмовився.
"Ми не публікуємо цих списків, не розголошуємо їх, комусь відмовлять у візі… За умови, що вони порушували людські права, або вчинили кримінальний злочин", - уточнив він.