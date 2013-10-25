До завершення суду питання помилування Тимошенко не розглядатиметься - Лукаш

Міністр юстиції України Олена Лукаш переконана, що до завершення судових процесів стосовно екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко питання її помилування не розглядатиметься.

Про це вона сказала в коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання про роботу комісії з помилування.

“Комісія з помилування вже визначилася ще в квітні. Нема підстав. Передчасно робити висновок до завершення судових процедур”, - вкотре наголосила міністр.

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На уточнення, чи це питання ще може бути розглянуто комісією, Лукаш сказала: “Я переконана, що ні”. “До завершення судових процесів тяжкі злочини, підозра у тяжких злочинах, також решта сукупних обставин, на які не хочу зараз витрачати час, унеможливлюють розгляд комісією цього питання. Це вирішено остаточно”, - сказала вона.