Хакери заявляють, що зламали пошту МЗС України - ЗМІ

22:29, 28 жовтня 2013
Політика
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Хакери з групи Anonymous заявили, що здійснили злом українського провайдера EuroTraceTelcom, завдяки чому дістали доступ до листів, розташованих на домені МЗС України mfa.gov.ua.

компьютер интернет / Фото : vsluh.ru

Anonymous стверджують, що зламали всю пошту МЗС і виклали листування у вільний доступ. Як відзначають хакери, багато листів стосуються голови ”Нафтогазу України” Євгена Бакуліна і його відносин з ФСБ, а також українських міністрів, парламенту, відносин з ОАЕ і азербайджанськими нафтовими групами, пересилки військових вантажів тощо, повідомляє ZN.ua.

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Щоб переконати в правдивості викладеної інформації, хакери виклали два десятки скриншотів і пропонують ознайомитися з повним архівом - 250 Мб. Лінк розміщено в блозі: https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=16121

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