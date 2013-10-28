Хакери заявляють, що зламали пошту МЗС України - ЗМІ
22:29, 28 жовтня 2013Політика
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Хакери з групи Anonymous заявили, що здійснили злом українського провайдера EuroTraceTelcom, завдяки чому дістали доступ до листів, розташованих на домені МЗС України mfa.gov.ua.
Хакери з групи Anonymous заявили, що зламали пошту МЗС України / Фото : vsluh.ru
Anonymous стверджують, що зламали всю пошту МЗС і виклали листування у вільний доступ. Як відзначають хакери, багато листів стосуються голови ”Нафтогазу України” Євгена Бакуліна і його відносин з ФСБ, а також українських міністрів, парламенту, відносин з ОАЕ і азербайджанськими нафтовими групами, пересилки військових вантажів тощо, повідомляє ZN.ua.
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Щоб переконати в правдивості викладеної інформації, хакери виклали два десятки скриншотів і пропонують ознайомитися з повним архівом - 250 Мб. Лінк розміщено в блозі: https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=16121
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