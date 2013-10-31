В ПР готують сюрпризи на проблемних округах

Про це заявив регіонал Володимир Олійник, передає BBC.

"Думаю, після 4 листопада ми дізнаємось, кого підтримає ПР. Самовисування передбачає можливість дати чи не дати згоду на балотування. Це право кандидатів - провести додаткові консультації", - розповів він.

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Депутат заявив, що в питанні підтримки кандидатів партією влади варто чекати несподіванок. "В цьому й має бути родзинка. Чекаю на дуже цікаві рішення", - анонсував нардеп.

"Дехто вже критикує своїх гіпотетичних опонентів, звинувачують у всіх гріхах й підкупі. А в мене є дані, що в цих округах всі будуть здивовані", - заінтригував Олійник.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.