Міністр Олександр Клименко презентує Моніторинговий центр

4 листопада 2013 року відбудеться презентація Моніторингового центру Міндоходів за участі Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Захід розпочнеться о 14.00 за адресою: Міндоходів, Львівська площа,8, 14-й поверх. Реєстрація ЗМІ з 13.00 до 13.30. Вхід в адмінбудинок тільки за наявністю документа, який засвідчує особу.

По закінченню презентації відбудеться брифінг Міністра Олександра Клименка.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 272-51-40, 247-35-01, 590-27-43 до 11.00 4 листопада 2013 року.