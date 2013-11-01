Брат заарештованого екс-нардепа Маркова покинув Партію регіонів - ЗМІ

Депутат Одеської міської ради Олег Марков, рідний брат заарештованого екс-нардепа Ігоря Маркова, покинув лави Партії регіонів. Про це пише "Сегодня". За його словами, всі документи вже подані, залишилося залагодити лише деякі формальності.

Як стало відомо з джерела, близького до політика, депутат вийшов з правлячої партії, щоб зайняти місце в партії "Родіна", лідером якої був його заарештований брат.

Нагадаємо, після арешт Маркова, "Родіна" обрала собі нового тимчасового керівника. Члени партії в результаті відкритого голосування обрали лідером депутата Одеської обласної ради Вадима Савенко. У політсилі вважають, що новий керівник зараз теж під загрозою арешту, а "Родіну" - хочуть ліквідувати, позбавивши керівництва.