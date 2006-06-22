Тимошенко ”цивілізовано і радісно” забере в Регіонів те, що ”шевелилося”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звернулася із закликом до лідерів політичних сил, які увійшли до демократичної коаліції, нести відповідальність за кожну кандидатуру, яку вони пропонують на ту чи іншу посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Верховної Ради вона сказала: «Звертаюся до демократичного табору, щоб за кожну посаду нам не було соромно, щоб кожна людина поставила своєю ціллю покінчити з цією тінню беззаконня, приниження людей, яке було в нашій державі при старій владі».

Ю.ТИМОШЕНКО закликала новостворену демократичну коаліцію «прискіпливо підійти до кожної людини, яка буде призначатися на посаду». «Якщо є хоча б натяк на те, що у людини є посягання взяти щось державне, то я прошу таких людей просто у списки не ставити», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Після цих її слів у тій частині сесійної зали, де розміщуються депутати із фракції Партїі регіонів, почався галас. У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що представники цієї партії почули про посади і в них почалося пожвавлення. Вона попросила депутатів не хвилюватися, оскільки «це вже не про вас».

Вона також зазначила, що її "здивував плач губернатора" (Олександра Єфремова від Луганщини - УП), який скаржився, що помаранчева влада довела країну до того, що почали лопатись труби.

"Якщо б лежали нові труби, які були покладені за десять років панування мафії, вони б сьогодні не рвалися. Тому що бюджет і все, що тільки шевелилося в країні, ви розгребли по своїх кишенях. Тому і труби рвуться. Ми їх не латати будемо, а змінювати", - зазначила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “помаранчева” команда отримала другий шанс. За її словами, якщо цій команді не вдасться цим шансом скористатися, «то тоді разом із народом я скажу: туди нам усім і дорога».

Як сказала лідер БЮТ, демократичні сили взяли «на плечі надзвичайну відповідальність». Вона висловила переконання, що вони з нею впораються.

Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до опозиції, щоб її представники не хвилювалися, оскільки житимуть «цивілізовано і радісно, якщо вона (опозиція – УНІАН) житиме по закону».

За словами лідера БЮТ, сьогодні зроблено все для того, щоб вибір народу був закріплений. За її словами, Партія регіонів намагається поставити під сумнів достатність підписів під коаліційною угодою. «Я розумію, що у Партії регіонів надія помирає останньою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і наголосила, що усі підписи зібрані і документи вірно оформлені.

Звертаючись до Партії регіонів, вона зауважила: «Попрощайтесь дружньо із мрією прийти до влади після 10 років руйнації». За її словами, ця партія хотіла замінити гасло Помаранчевої революції «Бандити будуть сидіти в тюрмах» на гасло «Бандити будуть сидіти в міністерських кріслах». «Не вийде», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що найпершою реформою, яка буде проведена в Україні, буде реформа правосуддя. За її словами, усі питання має вирішувати не мафія. Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, все має відбуватися відповідно до закону, процедур і норм.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО оголосила у Верховній Раді про створення коаліції в складі «Нашої України», БЮТ і Соціалістичної партії України. Вона підкреслила, що зараз документи передані в Секретаріат ВР на реєстрацію.

За даними джерела у парламенті, свої підписи під угодою про створення коаліції вже поставили 242 народні депутати.

Водночас, за інформацією Партії регіонів, під угодою про створення демократичної коаліції зібрані не всі підписи.