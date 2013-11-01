Нардеп: Закон Лабунської не має шансів бути ухваленим без поправок

"Цей законопроект не має жодних шансів бути ухваленим без поправок та змін", - сказала Богословська, в ефірі Шустер Live, повідомляє Українська правда.

Водночас депутат від КПУ Олександр Голуб заявив, що його фракція "навряд чи буде підтримувати даний законопроект", хоча остаточно буде визначатися на початку наступного тижня.

На тему: Тимошенко вимагає від опозиції невідкладно проголосувати за законопроект Лабунської

Як повідомляв УНІАН, екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що парламентська опозиція має "негайно і без внесення поправок" проголосувати за законопроект Лабунської.

Спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневский і Пет Кокс 31 жовтня заявили, що вважають законопроект народного депутата Анжеліки Лабунської (позафракційна) найбільш оптимальним для досягнення консенсусу в питанні лікування засуджених за кордоном.

22 жовтня Лабунська внесла до Верховної Ради законопроект про можливість лікування засуджених за кордоном у разі, якщо за рік безперервного стаціонарного лікування в лікарні за межами установи пенітенціарної системи ув'язнений не досяг повного лікування.