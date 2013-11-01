Кравчук: Питання Тимошенко потрібно вирішити негайно

"Деякі особи кажуть, що підписати Угоду можна і без вирішення питання Тимошенко. Якщо це так, нехай поділяться джерелами, щоб і ми повірили в це", - зазначив Кравчук.

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Він нагадав, що місія Європарламенту Кокса-Квасневського рекомендувала ухвалити законопроект нардепа Лабунської.

"Кокс і Квасневський говорять, що треба цей законопроект (Лабунської - ред.). А це третя сторона — до їхньої думки потрібно прислухатися", - підкреслив екс-президент.

Водночас, він додав, що не знає, чи варто вносити поправки у цей документ.

"Але вирішувати потрібно терміново. Якщо ми хочемо підписати Угоду про асоціацію, ми повинні вирішити це питання максимально швидко", - підсумував Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що парламентська опозиція має "негайно і без внесення поправок" проголосувати за законопроект Лабунської.

Спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневский і Пет Кокс 31 жовтня заявили, що вважають законопроект народного депутата Анжеліки Лабунської (позафракційна) найбільш оптимальним для досягнення консенсусу в питанні лікування засуджених за кордоном.

22 жовтня Лабунська внесла до Верховної Ради законопроект про можливість лікування засуджених за кордоном у разі, якщо за рік безперервного стаціонарного лікування в лікарні за межами установи пенітенціарної системи ув'язнений не досяг повного лікування.

Крім того у законопроекті закладено норму, згідно з якою, засуджений, що виїжджає на лікування за кордон, звільняється від відбування терміну покарання, який залишився.