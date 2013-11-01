Кравчук: Питання Тимошенко потрібно вирішити негайно
Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Верховній Раді необхідно якнайшвидше ухвалити законопроект народного депутата Анжеліки Лабунської про лікування засуджених за кордоном.
"Деякі особи кажуть, що підписати Угоду можна і без вирішення питання Тимошенко. Якщо це так, нехай поділяться джерелами, щоб і ми повірили в це", - зазначив Кравчук.
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Він нагадав, що місія Європарламенту Кокса-Квасневського рекомендувала ухвалити законопроект нардепа Лабунської.
"Кокс і Квасневський говорять, що треба цей законопроект (Лабунської - ред.). А це третя сторона — до їхньої думки потрібно прислухатися", - підкреслив екс-президент.
Водночас, він додав, що не знає, чи варто вносити поправки у цей документ.
"Але вирішувати потрібно терміново. Якщо ми хочемо підписати Угоду про асоціацію, ми повинні вирішити це питання максимально швидко", - підсумував Кравчук.
Як повідомляв УНІАН, екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що парламентська опозиція має "негайно і без внесення поправок" проголосувати за законопроект Лабунської.
Спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневский і Пет Кокс 31 жовтня заявили, що вважають законопроект народного депутата Анжеліки Лабунської (позафракційна) найбільш оптимальним для досягнення консенсусу в питанні лікування засуджених за кордоном.
22 жовтня Лабунська внесла до Верховної Ради законопроект про можливість лікування засуджених за кордоном у разі, якщо за рік безперервного стаціонарного лікування в лікарні за межами установи пенітенціарної системи ув'язнений не досяг повного лікування.
Крім того у законопроекті закладено норму, згідно з якою, засуджений, що виїжджає на лікування за кордон, звільняється від відбування терміну покарання, який залишився.