Посол ЄС сподівається, що Україна виконає всі умови для асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томбінський сказав сьогодні в Донецьку на зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким.

На уточнювальне запитання кореспондента УНІАН посол ЄС зазначив, що Верховна Рада повинна ухвалити закони про прокуратуру і про поліпшення виборчого законодавства, а влада - вирішити «проблему Юлії Тимошенко».

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Томбінський також повідомив, що представники Наглядової місії Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасневський в середу, 6 листопада, знову приїдуть до Києва.

«Кокс і Квасневський, які зараз репрезентують Євросоюз, вони приїжджають у середу до Києва. Я не буду це коментувати. Вони свої коментарі вже давали у четвер минулого тижня…», - сказав посол ЄС.

На завершення Томбінський зазначив, що в нього «таке відчуття, що нам про це потрібно тихіше говорити зараз, щоб знайти рішення».