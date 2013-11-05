Колесніченко назвав Піскуна "поплічником" Тимошенко

Про це заявив депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко під час полеміки з депутатом від "Батьківщини " Сергієм Соболєвим в ефірі телеканалу ICTV, пише Українська правда.

Соболєв нагадав, що Піскун будучи генпрокурором закрив справу проти Тимошенко, яка очолювала "Єдині енергетичні системи України" із 1995 по 1997 роки, за звинуваченням в ухиленні від сплати податків, розкраданні бюджетних грошей, службовій підробці й замаху на розтрату державних грошей.

На тему: Піскун заперечує, що виїхав з України: Ніхто на мене не наїжджав

Депутат уточнив, що у цій справі є "виправдувальне" рішення Верховного суду, а Піскун був членом фракції Партії регіонів.

У свою чергу, Колесніченко заявив: "Спасибі, за те, що нагадали про Піскуна. Поплічника, як видно".

Піскун вже кілька місяців перебуває у Франції побоюючись переслідування за закриття справи Тимошенко по "ЄЕСУ".