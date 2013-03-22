Піскун заперечує, що виїхав з України: Ніхто на мене не наїжджав

Про це він сказав, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що екс-генпрокурор виїхав за кордон, повідомляє ТСН.

С.Піскун, з яким вдалося зв’язатися по телефону, запевняє, що перебуває в Криму, але при цьому використовує карту TrevelSim і від особистої зустрічі відмовляється. Екс-генпрокурор стверджує, що переніс операцію на серці в Німеччині, і тому спілкування з журналістами йому заборонили лікарі. Він категорично спростував, що причиною його можливої еміграції може бути ультиматум генпрокурора Віктора Пшонки щодо справи колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко: "Ніхто на мене не наїжджав... Плювати хотів на процесуальний дискомфорт. Ту справу, яку я колись закрив, вони теж закрили в січні, потім порушили нову".

Продаж нерухомості на "Буковелі" він пояснив відсутністю зарплати, при цьому запевнив, що будинок в Києві і в Криму продавати не збирається. На запитання, чи збирається він емігрувати, С.Піскун відповів: "Якщо чесно, мені не подобається те, що сьогодні відбувається із законами і правосуддям в Україні... Але емігрувати не можу, мені нікуди їхати".