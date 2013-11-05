Янукович провів зустріч з делегацією Європарламенту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Делегацію очолив депутат Європейського парламенту, голова фракції Європарламенту «Європейські консерватори і реформісти» Мартін Калланан. До складу групи, яка прибула до України, також входять співголова європейської частини Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським парламентом Павел Коваль, координатор фракції у закордонних справах в Європарламенті Чарльз Танок, заступник голови делегації в Парламентській Асамблеї EURONEST Ришард Чарнескі та координатор фракції з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживача Адам Бєлан.

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На зустрічі також був присутній голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, йдеться в повідомленні.