ВР затвердила порядок денний на поточний тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 366 із 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На тему: Депутати не захотіли затверджувати порядок денний на тиждень

Як відомо, зокрема, в четвер першим питанням передбачається розгляд чотирьох законопроектів, які стосуються лікування ув'язнених за кордоном, в тому числі - екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.