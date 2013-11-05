ВР затвердила порядок денний на поточний тиждень

13:09, 05 листопада 2013
Політика
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Верховна Рада України затвердила порядок денний на поточний тиждень.

Депутати. Рада

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 366 із 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як відомо, зокрема, в четвер першим питанням передбачається розгляд чотирьох законопроектів, які стосуються лікування ув'язнених за кордоном, в тому числі - екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

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