ВР затвердила порядок денний на поточний тиждень
13:09, 05 листопада 2013Політика
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Верховна Рада України затвердила порядок денний на поточний тиждень.
Депутати з другої спроби затвердили порядок денний
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 366 із 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Як відомо, зокрема, в четвер першим питанням передбачається розгляд чотирьох законопроектів, які стосуються лікування ув'язнених за кордоном, в тому числі - екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
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