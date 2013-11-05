ЦВК зареєструвала ще 48 кандидатів у на виборах у п’яти округах

Сьогодні Центральна виборча комісія України зареєструвала ще 48 кандидатів у народні депутати на повторних виборах у п’яти проблемних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у 94-му виборчому окрузі сьогодні зареєстровано 11 кандидатів, у 132-му - двох, у 194-му – одного, у 197-му - двох і у 223-му - 32.

Серед зареєстрованих у 94-му окрузі – «двійник» кандидата від об'єднаної опозиції Віктора Романюка.

Таким чином, станом на сьогоднішній день у 94-му окрузі зареєстровано 58 кандидатів у депутати. У 132-му окрузі - 7, в 194-му - 13, в 197-му - 8, в 223-му - 55. Загальна кількість зареєстрованих кандидатів у депутати наразі становить 141.

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Зокрема, у 94 виборчому округу від Партії регіонів зареєстровано голову наглядової ради “Гадячсир” Руслана Бадаєва, безробітного самовисуванця 1978 року народження Віктора Романюка, по 197-му виборчому округу зареєстровано кандидатом в депутати директора ТОВ “Світ нерухомості”, представника партії “УДАР” Павла Філіпенка.

У 223 виборчому окрузі документи на реєстрацію прийняли та задовольнили у кореспондента газети “Сьогодні”, члена партії “Руський блок” Олеся Бузини, голови ВГО «Загальновійськова спілка України», члена Партії регіонів Олега Калашнікова, відомого як організатора мітингу проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко під час розгляду “газової справи” у Печерському райсуді Києва.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.