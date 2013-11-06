ВР не підтримала законопроект про зменшення пенсійного віку

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало лише 195 (при необхідних 226 - УНІАН) із 385 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте також: Депутати вирішили не розлучатися із пенсійними привілеями

Даним законопроектом пропонувалося внести зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Змінами передбачалося, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років чоловіками та 55 років жінками за умови наявності страхового стажу не менше 15 років.