Тимошенко на посаді прем`єра вимагатиме перегляду газових угод з Росією

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підтверджує, що на посаді прем`єр-міністра України вимагатиме перегляду газових угод з Росією.

Про це вона сказала сьогодні журналістам, повідомляє “Українська правда”.

"Ці відносини у поставках газу потребують додаткової глибокої ревізії і перегляду", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, необхідно напряму будувати "потужні відносини з Росією і Туркменістаном".

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про постачання російського газу в Україну, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу із Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу в Європу збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для постачання газу в Україну. ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про постачання середньоазіатського і російського природного газу в Україну за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про намір після парламентських виборів в Україні переглянути газову угоду з Росією.