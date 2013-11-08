Засідання ВР завершилося, наступне відбудеться 19 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, після голосування в першому читанні за законопроекти про прокуратуру та вдосконалення виборчого законодавства депутати продовжили свої виступи у рамках розділу “Різне”.

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Після цього Калєтнік оголосив про завершення сьогоднішньої роботи парламенту і нагадав, що наступного тижня депутати працюють у комітетах, комісіях та фракціях.

“Чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок, 19 листопада, о 10-й годині”, - сказав Калєтнік.