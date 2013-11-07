Підготовка до виборів у п’яти округах почалась без порушень - ОПОРА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА, старт виборчого процесу у п’яти округах відбувся у спокійній атмосфері та не спровокував серйозних конфліктів між кандидатами. У звітний період спостерігачами ОПОРИ не зафіксовано порушень виборчого законодавства, які потенційно можуть вплинути на підсумки голосування.

В організації вважають, що причиною досить млявої виборчої кампанії є те, що процес реєстрації кандидатів триватиме до 19 листопада, відповідно, не всі потенційні кандидати офіційно розпочали публічну боротьбу за мандат. Крім того, до кінця не розголошеним залишається перелік кандидатів, зокрема, провладних. У той же час, зафіксовані окремі негативні прояви, які потребують адекватної реакції з боку суб’єктів виборчого процесу, керівництва держави та правоохоронних органів.

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Мова йде про підкуп виборців та застосування адміністративного ресурсу на виборах. Зокрема, кандидат від ВО «Свобода» Юрій Левченко (ОВО №223) подав до Генеральної прокуратури України заяву про вчинення своїм опонентом Віктором Пилипишином підкупу виборців. Позивач додав до заяви 2 відео, де громадянам пропонуються гроші у випадку голосування за Пилипишина. У той же час, звинувачений ще не подавав документів до ЦВК і не є кандидатом у народні депутати.

У 94-му окрузі голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк, голова Васильківської РДА Олександр Комах, міський голова Василькова Володимир Сабадаш разом з потенційним кандидатом Русланом Бадаєвим вручали у Василькові реанімобілі для підстанції Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пізніше у ЗМІ Присяжнюк дякує Бадаєву як меценату «за сприяння у придбанні реанімобілів. А коштують вони зовсім не дешево – 670 тисяч гривень кожний».

Проявом недобросовісних методів передвиборчої боротьби є реєстрація кандидатами в народні депутати України так званих клонів відомих політиків. Так у 94-му окрузі в Київській області зафіксовано 5 двійників-однофамільців (два Власенка, Семерака, Кармазіна та Романюка).

Залишається актуальною і проблема надмірного впливу так званих технічних партій та кандидатів на формування та діяльність окружних виборчих комісій. ОВК на повторних виборах зазнали значних ротацій персонального складу, що створює ризики для належної організації їхньої роботи. Також, відповідно до статистичного аналізу ОПОРИ, стало відомо, що 13% членів ОВК на момент створення виборчих комісій вже працювали на цих посадах у 2012 році та в цих же округах.

При проведенні повторних виборів депутатів кандидати не подають до ЦВК декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Це об’єктивно звужує можливості громадян формувати своє волевиявлення на підставі повної інформації про кандидатів в народні депутати України. Крім цього, не забезпечується прозорість фінансової діяльності осіб, які балотуються в народні депутати України.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п`яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.