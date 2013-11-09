Янукович пообіцяв забезпечити підтримку українській мові

Президент України Віктор Янукович запевняє, що держава й надалі докладатиме зусиль для реалізації відповідальної і виваженої політики, спрямованої на підтримку та розвиток української мови на засадах суспільної єдності і злагоди.

Про це йдеться у його привітанні з нагоди Дня української писемності та мови, повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначив Янукович, «від часів Київської Русі писемне слово сприяло інтелектуальному піднесенню народу, збереженню його самобутніх духовних традицій, національної ідентичності і культури».

За його словами, «визначальне місце у становленні сучасної української літературної мови належить Тарасові Шевченку - славетному генію, 200-річчя від дня народження якого відзначатимемо всенародно наступного року».

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«Кобзареві заповіти стали нашим дороговказом, бо сповнені любов'ю до рідної землі, вірою в її щасливе майбуття. Вони і сьогодні надихають нас на благородні справи, якими стверджується шлях України до європейської спільноти», - зауважив Янукович у своєму привітанні.

Також сьогодні Верховна Рада України системно працює над внесенням змін до гуманітарного законодавства, спрямованих на всебічний розвиток та зміцнення позицій державної мови.

На цьому наголосив голова Верховної Ради України Володимир Рибак у своєму привітанні з нагоди Дня української писемності та мови, повідомляє офіційний веб-портал ВР.