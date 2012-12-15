Рибак розказав, як Янукович навчив його говорити українською

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак сказав, що він російськомовний, хоч батьки й розмовляли українською, а він українською заговорив, коли прийшов в уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак сказав в ефірі програми «Велика політика».

В.Рибак повідомив, що його батько родом з Житомирської області, а мати - з Черкаської, і коли вони жили на Донеччині, то «був там у нас такий робочий куток, де ми жили, то тільки мої батьки там розмовляли українською мовою, і сусіди, коли їм щось треба було, казали: "Піди у бендери спитай".

В.Рибак зазначив, що "коли я перейшов віце-прем'єр-міністром працювати і в перший день роботи заходжу до прем'єр-міністра Віктора Федоровича Януковича і говорю: "Виктор Федорович, у меня есть вопросы, мы должны обсудить". "А Віктор Федорович сидить, дивиться на мене і каже: «Володимир Васильович, ідіть». Я кажу: «Куди іти?» А він каже: «Ви прийшли на державну службу, але не володієте державною мовою, та ще й мене розслабляєте. Ідіть, вчіть українську мову".

В.Рибак зазначив, що "перше хрещення у мене було на Івано-Франківщині», коли в залі було 500 чоловік і «я керівництву Івано-Франківської області кажу: приїхав до вас вивчати українську мову, то я буду розмовлять, але ви не лайтеся, якщо будуть російські слова». «А вони кажуть - а гроші привезли? Я кажу, що гроші є, а вони кажуть - то нормально буде", - розповів В.Рибак.