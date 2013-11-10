Прем'єр не пов`язує підписання Асоціації з ЄС з виділенням кредитів
Прем`єр-міністр України Микола Азаров не пов`язує можливість отримання кредитів від Європейського союзу з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС.
Про це глава уряду заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.
«Ми не чекаємо та і не пов`язуємо наше бажання підписати угоду про асоціацію, це абсолютно не пов`язано з кредитуванням - отриманням кредитів (від ЄС- УНІАН). Ми чудово розуміємо, що ніяких кредитів ми не одержимо, і взагалі на це не зорієнтовані», - заявив Азаров.
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Він також підкреслив, що ЄС обіцяє кошти в обсязі 610 млн євро вже кілька років, і весь час виставляє для їх отримання певні умови.
«610 мільйонів євро - це те обіцянка, яку було дано 3 або 4 роки тому. Кожного разу вона обумовлювалась набором умов, пов`язаних на укладенні угоди з МВФ. Тобто, спочатку укладайте угоду з МВФ, виконайте всі умови МВФ, а потім ми розглянемо питання про виділення першого транша у розмірі 110 млн євро», - зазначив Азаров.