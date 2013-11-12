Власенко не має наміру рідше їздити до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Власенко заявив сьогодні у коментарі журналістам після засідання Печерського районного суду Києва, на якому йому було обрано запобіжній захід у вигляді внесення грошової застави. Також, згідно з рішенням суду, Власенко зобов'язаний протягом двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

“З одного боку, вони мене зобов'язали двічі на тиждень десь там відмічатись, але це означає, що я в ці дні точно не зможу поїхати до Юлії Володимирівни, але при цьому вони надали мені можливість без будь-яких дозволів їздити в Харків... Я їздив до цього часу в Харків орієнтовно двічі на тиждень. Я не збираюсь змінювати свій графік у тому випадку, якщо прокуратура не буде мене дьоргати на якість ефемерні слідчі дії”, - сказав Власенко.

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Коментуючи рішення суду, Власенко назвав його необгрунтовним і повністю скопійованим, без урахування доводів сторони захисту, з клопотання Генпрокуратури.

“Я змушений констатувати, що нічого в цій країні за два роки після винесення вироку Юлії Тимошенко не змінилося — політичні репресії як ішли, так і йдуть”, - наголосив захисник.

При цьому Власенко вкотре підкреслив, що не існує жодних підстав для проведення слідчих дій у «надуманій» кримінальній справі про нібито побиття ним колишньої дружини, так само як і немає жодних підстав для застосування до нього будь-якого запобіжного заходу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи бив він свою колишню дружину Наталію Окунську, Власенко сказав: “Я підкреслюю ще раз: я порядна людина, я дівчат не б'ю”.

Після засідання суду Власенко поїхав до Головного слідчого управління Генпрокуратури на черговий допит у справі про побиття Окунської.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і надали повідомлення про підозру у неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Окунської.

Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 12 листопада, Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави у сумі 22 тис. 940 грн.

Також, за рішенням суду, Власенко зобов'язаний протягом двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Разом з тим, суд зобов'язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому можливість виїзду за кордон.

Водночас судом Власенку заборонено залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.