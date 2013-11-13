У Раді оголошено перерву на прохання опозиції

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву у засіданні парламенту на 30 хвилину на прохання опозиції. Як передає кореспондент УНІАН, Рибак пояснив, що про перерву попросили для проведення консультацій та виголошення заяви.

Голова парламенту запросив керівників фракцій до свого кабінету.

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Також на позачерговому засіданні Верховної Ради присутні керівники спостережної місії Європарламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі ВР зареєструвалося 307 народних депутатів: 139 членів фракції Партії регіонів, 79 членів фракції «Батьківщина», 38 членів фракції “УДАР”, 28 членів фракції “Свобода” та 23 позафракційних. Не з'явилась на позачергове засідання у повному складі фракція КПУ.