ПР хотіла розглядати законопроект про лікування в'язнів у версії робочої групи

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що Партія регіонів готова розглядати законопроект про лікування засуджених у варіанті, підготовленому парламентською робочою групою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час засідання парламенту.

Єфремов відзначив, що його фракція готова була голосувати за законопроекти щодо прокуратури та вдосконалення виборчого законодавства.

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“Що стосується закону про лікування засуджених за кордоном, то ми готові розглядати його у тому варіанті, який підготує створена Верховною Радою, тобто нами з вами, робоча група”, - сказав він.

Єфремов також додав, що до законопроектів про прокуратуру і вибори представники опозиції подали вже близько 500 поправок, тим самим “заблокувавши можливість їх прийняття не тільки сьогодні, але й найближчим часом”.