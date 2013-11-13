Кокс і Кваснєвський відзвітують онлайн о 20:30

Сьогодні Пет Кокс і Олександр Квасневський представлять Європейському парламенту звіт щодо своєї місії в Україні.

Одразу після цього відбудеться прес-конференція за їхньої участі, повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Прес-конференція розпочнеться о 20:30 (за київським часом). За нею можна слідувати за таким посиланням: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2