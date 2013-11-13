Кокс і Кваснєвський відзвітують онлайн о 20:30
12:35, 13 листопада 2013Політика
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Кокс і Кваснєвський дадуть прес-конференцію.
Місія Європарламенту відзвітує про проведену роботу
Сьогодні Пет Кокс і Олександр Квасневський представлять Європейському парламенту звіт щодо своєї місії в Україні.
Одразу після цього відбудеться прес-конференція за їхньої участі, повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.
Прес-конференція розпочнеться о 20:30 (за київським часом). За нею можна слідувати за таким посиланням: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2
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