Опозиція кличе українців 24 листопада на мітинг у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

За його словами, з цього приводу лідери трьох опозиційних сил підписали заяву.

Яценюк наголосив, що акція має бути не політичною, а народною - щодо підтримки європейського майбутнього нашої держави.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН зверненні парламентських фракцій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода», сьогодні «фракція Партії регіонів за вказівкою Президента Януковича провалила голосування за ключовий пакет євроінтеграційних законопроектів, який гарантовано відкривав Україні шлях до підписання історичної Угоди про асоціацію з Європейським Союзом».

Опозиція, як і раніше, була готова віддати 100% голосів «за всі євроінтеграційні закони, у тому числі за недосконалі президентські – про прокуратуру та про вибори. Ми також пішли на важкі, але такі необхідні компроміси у питанні щодо подолання наслідків вибіркового правосуддя. Сама Юлія Тимошенко неодноразово чітко та публічно виступала із закликами не ставити підписання угоди в залежність від її особистої подальшої долі, якою б важкою вона не була», йдеться у зверненні.

На переконання його авторів, «відвертий саботаж Партією регіонів євроінтеграційного пакету законопроектів означає лише одне – Віктор Янукович свідомо зриває підписання Угоди про асоціацію з ЄС, позбавляє нас шансу на реалізацію багатовікового прагнення українського народу: бути повноправною та невід’ємною частиною вільної, демократичної європейської спільноти».

Як заявляє опозиція, «провал підписання Угоди про асоціацію – це не просто державна зрада, це прямий шлях до економічної катастрофи та дефолту України», «це неминучий розворот нашої держави в минуле, у бік дикої неорадянської імперії під назвою «Митний союз». Це закриті перед нами та нашими дітьми двері до цивілізованої Європи. Це клуб довічних президентів, до якого так прагне вступити особисто Янукович через наміри сфальсифікувати результати президентських виборів 2015 року».

Тому опозиційні сили закликають усіх, кому небайдужа доля європейського майбутнього України незалежно від політичних вподобань, 24 листопада о 12.00 зібратися в Києві та підтримати одну категоричну вимогу до Януковича – підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на Вільнюському саміті «Східного партнерства».