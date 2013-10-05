Євроінтеграція перейшла з політичної в прагматичну площину - представник України в ЄЕК

Також вона ставить під питання можливість реалізації угоди в частині зони вільної торгівлі лише за рахунок коштів українського бюджету, підприємств і бізнесу загалом.

Про це в коментарі УНІАН заявив представник України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов.

Він зазначив, що сума в 165 млрд євро достатньо велика, й Україна не має в своєму розпорядженні таких коштів. Причому, підкреслив Суслов, основні витрати доведеться здійснювати в перші роки реалізації угоди.

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“Зрозуміло, що таких коштів наразі в України немає. Раніше передбачалося, що всі витрати візьмуть на себе підприємства, але ніхто не очікував, що сума буде такою величезною. Тому уряд України й звернулося до Євросоюзу з пропозицією брати участь у фінансуванні програм із впровадження нових технічних регламентів і стандартів. Разом із тим, ЄС, зі свого боку, поки не брав на себе ніяких зобов'язань із фінансування цих витрат, окрім обмежених обсягів технічної допомоги”, - зазначив Суслов.

Як повідомляв УНІАН, Азаров 3 жовтня під час зустрічі з делегацією політичної групи Європарламенту "Альянс лібералів і демократів із Ради Європи" повідомив, що адаптація українських технічних регламентів до вимог Євросоюзу обійдеться Україні протягом 10 років у 165 млрд євро.

"Угода про асоціацію всеосяжна й достатньо складна для України. Приміром, адаптація технічних регламентів для України протягом 10 років потребуватиме приблизно 165 млрд євро. Це величезна робота. Нам потрібно буде перебудувати всю нашу економіку на нові для нас стандарти", - сказав Азаров.