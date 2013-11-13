У телеканалу Маркова забрали ліцензію

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення суд прийняв на сьогоднішньому засіданні, задовольнивши, таким чином, позов Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Суд об'єднав в одне провадження позов Нацради проти "АТВ" і зустрічний позов "АТВ" проти Нацради. І, ухваливши рішення на користь Нацради, суд відхилив позов "АТВ".

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Як заявили журналістам представники телеканалу, найближчим часом вони оскаржать дане рішення в апеляційній інстанції. Апеляція може бути подана протягом 10 днів.

Довідка УНІАН. 23 жовтня Нацрада з телебачення і радіомовлення на своєму засіданні ухвалила рішення позбавити ліцензії телеканал АТВ.

Нацрада розповсюдила в ЗМІ пояснення начальника відділу правового забезпечення Олега Шосталя, який обґрунтував ухвалення рішення: «Компанія АТВ порушила ч. 4 ст. 35 Закону «Про телебачення і радіомовлення», яка зобов'язує телевізійників протягом 10 днів з моменту зміни власника подавати заяву на переоформлення ліцензії. У випадку з АТВ такі зміни відбулися ще у 2009 році, а саме – у зв'язку зі смертю Віталія Баранова, власника 12% телекомпанії АТВ. Проте є продовжена ліцензія, в якій цього власника вказано на сьогоднішній день як такого, що діє».

За словами голови Нацради Володимира Манжосова, Нацрада дізналася про ці зміни із звернення громадянина Дмитра Порошина, який також надав нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть Баранова.

7 листопада справу про позбавлення ліцензії АТВ було передано на розгляд з Києва до Одеського окружного адміністративного суду. Телеканал, у свою чергу, подав зустрічний судовий позов до Національної ради з телебачення і радіомовлення, назвавши позовні вимоги «безпідставні».

22 жовтня 2013 року Ігорю Маркову було вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Маркову інкримінують організацію і скоєння побиття учасників пікету в Одесі. За даними міліції, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Єкатерині ІІ.