Прибічники Маркова попросили Євросоюз про допомогу

Політрада партії «Родина» призвала моніторингову місії Європарламенту в Україні допомогти заарештованому, позбавленому мандата, депутату Верховної Ради Ігорю Маркову.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Родини».

«Ми просимо вас звернути увагу на незаконне позбавлення мандата і арешт депутата Верховної Ради Ігоря Маркова», - цитує звернення до місії прес-служба.

У ньому подається хронологія подій – від дати позбавлення мандата Маркова до останніх подій, зауважується, що «проти нього були висунуті надумані кримінальні звинувачення».

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У зверненні йдеться: «Крім того, атака на Маркова прийняла риси політичної кампанії: пресингу з боку влади піддано колектив одеського телеканалу АТВ, який пильно стежить за тим свавіллям, що відбувається стосовно Маркова. Вже заарештовано цілу низку прихильників екс-депутата, проти інших правоохоронними органами висунуті звинувачення. Побоюючись незаконного переслідування, деякі з них були вимушені покинути Україну».

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці.

31 жовтня Апеляційний суд Києва залишив дане рішення суду без зміни.