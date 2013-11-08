Прибічники Маркова попросили Євросоюз про допомогу
Політрада партії «Родина» призвала моніторингову місії Європарламенту в Україні допомогти заарештованому, позбавленому мандата, депутату Верховної Ради Ігорю Маркову
Політрада партії «Родина» призвала моніторингову місії Європарламенту в Україні допомогти заарештованому, позбавленому мандата, депутату Верховної Ради Ігорю Маркову.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Родини».
«Ми просимо вас звернути увагу на незаконне позбавлення мандата і арешт депутата Верховної Ради Ігоря Маркова», - цитує звернення до місії прес-служба.
У ньому подається хронологія подій – від дати позбавлення мандата Маркова до останніх подій, зауважується, що «проти нього були висунуті надумані кримінальні звинувачення».
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У зверненні йдеться: «Крім того, атака на Маркова прийняла риси політичної кампанії: пресингу з боку влади піддано колектив одеського телеканалу АТВ, який пильно стежить за тим свавіллям, що відбувається стосовно Маркова. Вже заарештовано цілу низку прихильників екс-депутата, проти інших правоохоронними органами висунуті звинувачення. Побоюючись незаконного переслідування, деякі з них були вимушені покинути Україну».
Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці.
31 жовтня Апеляційний суд Києва залишив дане рішення суду без зміни.