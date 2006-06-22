Луценко спокійний за свою долю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не може дати чіткої відповіді, чи залишиться Юрій ЛУЦЕНКО на посаді міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні журналістам по завершенні колегії МВС України у Новопетрівцях Київської області, у якій В.ЮЩЕНКО брав участь.

Коментуючи призначення на посаду міністра внутрішніх справ, він сказав, що «це та посада, яка не розподіляється за партійними квотами».

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що цінує ту роботу, яку здійснило Міністерство внутрішніх справ з моменту, коли його очолив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами Президента, МВС та органи влади відійшли від партійного впливу на роботу правоохоронних органів, «українська олігархія відділена від прийняття рішень державного характеру», спроби впливати на МВС зменшилися. Як зазначив В.ЮЩЕНКО, дивлячись на роботу МВС, можна сказати, що є очевидна динаміка. «Я ціную ту роботу, яка зроблена міністерством, яка зроблена міністром, керівниками обласних управлінь», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він також додав, що на сьогодні у Верховній Раді взято перерву (до 27 червня) для того, щоб депутати мали змогу обговорити питання призначення міністрів, у тому числі й тих, «які відносяться до силового блоку».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО сказав журналістам, що спокійний за подальшу свою долю і готовий бути звільненим з посади міністра у будь-який момент. Втім, він заявив, що категорично проти того, щоб у разі зміни керівника МВС ця зміна призвела до формування у відомстві «партійної розвідки або комерційної структури. Тоді я мовчати не буду».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, лідер СПУ Олександр МОРОЗ сказав, що Президент готовий запропонувати кандидатуру Ю.ЛУЦЕНКА на посаду міністра внутрішніх справ. За його словами, таке запевнення пролунало з уст Президента під час зустрічі із лідером СПУ.

Водночас, за даними джерела у Соціалістичній партії України, на посаду міністра внутрішніх справ має право “Наша Україна”.

Ю.ЛУЦЕНКО перебуває на посаді міністра внутрішніх справ з 4 лютого 2005 року.