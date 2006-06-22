Партія регіонів заявляє про перехід в опозицію до діючої влади.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою Партії регіонів, «день 22 червня 2006 року увійде в новітню історію України як день, коли прагнення народу до єдності, благополуччя і процвітання було в черговий раз принесене в жертву інтересам політиків, що належать до так званого помаранчевого табору.

Ми всі сьогодні бачили, як розділилася зала парламенту, коли помаранчеві аплодували своїй коаліції. Так само сьогодні розділена й Україна».

Партія регіонів заявляє, що «незважаючи на величезну небезпеку, яку несе в собі факт ігнорування волі мільйонів виборців на Півдні і Сході України; всупереч наявності реальної можливості покласти кінець існуючому розколу суспільства; ігноруючи готовність Партії регіонів об`єднати зусилля задля виведення країни з глибокої соціально-економічної кризи; забувши про відповідальність за долю країни в умовах стрімкого погіршення соціально-економічної ситуації, діюча влада зважилася на продовження своєї авантюрної політики, яка вже призвела до досить жалюгідних результатів, які, тим не менше, є лише прологом до справжньої трагедії, що очікує Україну вже нинішньої осені».

Партія регіонів заявляє сьогодні про це «відкрито, адже ми знаємо ціну помаранчевих домовленостей. Це – результати безпрецедентних за своїм цинізмом торгів за владу, за можливість і надалі використовувати керівні посади в державі з метою забезпечення як вузькопартійних, так і особистих інтересів».

У ході консультацій з партіями та блоками, представленими в парламенті, Партія регіонів зробила все від неї залежне, щоб подолати розбіжності, що стоять на шляху об`єднання країни.

«Ми запропонували ретельно опрацьований план швидкої трансформації України в розвинену європейську державу й вказали механізми його реалізації.

Ми визначили шляхи вирішення найгостріших проблем у зовнішній політиці Української держави й заявили про готовність спільними зусиллями мінімізувати ті негативні тенденції, які окреслилися в цій сфері протягом останніх півтора років.

Ми задекларували готовність забезпечити конструктивний діалог з представницькою владою тих регіональних громад, які через відсутність розуміння їхніх проблем з боку офіційного Києва почали вирішувати їх самостійно.

Зрештою – ми сказали, що в питанні створення стійкої дієздатної парламентської більшості портфелі й посади нас цікавлять лише настільки, наскільки вони сприятимуть покращенню життя народу.

Однак наше відверте прагнення об`єднатися заради майбутнього України залишилося без відповіді. Створення коаліції без Партії регіонів, яка фактично перемогла на минулих виборах, дало чітку відповідь на питання, хто й в ім`я чого відмовився від формату широкої парламентської більшості», наголошується у заяві.

«Зробивши ставку на помаранчеву коаліцію, ЮЩЕНКО тим самим підтвердив, що він так і залишився Президентом тільки частини України.

У ситуації, що склалася, Партія регіонів рішуче дистанціюється від дій сил, які стали на такий авантюрний шлях».

Партія регіонів заявляє, що «відтепер уся відповідальність за стан справ у державі, у першу чергу – за зниження рівня життя наших громадян; за ріст цін і тарифів, зростаюче безробіття, за відсутність порозуміння між центральною владою і тими регіонами, чиї інтереси цією владою ігноруються; за ті негативні наслідки, які неминучі при збереженні нинішнього курсу країни в зовнішній політиці – лягає на плечі помаранчевої коаліції та її лідерів - ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО і МОРОЗА».

Як наголошують автори заяви, вони не вірять у те, що «створена нині коаліція, яка не враховує наших голосів – а це голоси мільйонів жителів країни – виявиться здатною поліпшити життя народу. Ми не проти, щоб помаранчева коаліція працювала, але ми знаємо, що її існування буде коротким, як нинішнє літо й закінчиться, на жаль, новими величезними проблемами, з якими зіткнеться народ України, проблемами, які стануть результатом непрофесіоналізму й безвідповідальності тих, хто сьогодні знову дорвався до влади.

Ми будемо жорстко контролювати дії влади з метою уникнення тих наслідків її правління, які можуть мати невідворотний характер. Ми залишаємо за собою право в критичний момент звернутися за підтримкою до народу».