Україні не вистачає передбачуваності - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський під час засідання круглого столу Реформування місцевого самоврядування в Україні” сьогодні в Києві.

“Коли мене запитують, чому я зацікавлений у тому, щоб Україна стала асоційованим членом ЄС, я нагадую, що Україна є найбільш важливим безпосереднім сусідом ЄС”, - підкреслив посол.

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Але, за словами Томбінського, Євросоюзу потрібний надійний та стабільний партнер, політика якого є передбачуваною.

“Коли ми говоримо про надійність партнера, то нам потрібен такий партнер, в якого політика передбачувана... Думаю, що всі сусіди України виграють від того, що вона буде у політичному та економічному плані передбачуваною. Не можу сказати, що зараз вона не така, що вона слабка країна. Але Україна не завжди використовує свій потенціал”, - сказав голова Представництва ЄС в Україні.

Крім того, Томбінський наголосив, що оптимістично ставиться до того, як буде реалізовуватися Угода про асоціацію з ЄС після Вільнюського саміту. “Але нам потрібно ще зібратися до Вільнюса”, - резюмував Томбінський.