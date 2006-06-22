Політологи не ставлять на Порошенка

Політологи вважають низькими шанси представника «Нашої України» Петра ПОРОШЕНКА бути обраним на посаду голови Верховної Ради.

Як сказав УНІАН політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ, П.ПОРОШЕНКО може бути обраний спікером лише за умови пакетного голосування за кандидатуру прем’єра та голови Верховної Ради. „Втім, тоді буде багато правових колізій, і я сумніваюся в легітимності такого рішення”, - зазначив він.

Водночас, за умови непакетного голосування, шанси П.ПОРОШЕНКА очолити парламент, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, різко падають. „У такому випадку має з’явитися нова кандидатура. Найбільш переконливою є кандидатура Анатолія КІНАХА”, - додав він.

У свою чергу політолог Вадим КАРАСЬОВ зазначає, що спікером має стати людина, більш схильна до компромісів, ніж П.ПОРОШЕНКО. „В інтересах збереження довгострокової діяльності коаліції та її стабільності як запоруки ефективної та стабільної діяльності уряду необхідно було б висунути більш консолідуючу політичну фігуру, яка б могла ефективно модерувати внутрішньокоаліційні процеси, а також відносини „коаліція-опозиція”, і це може бути А.КІНАХ або Юрій ЄХАНУРОВ”, - зазначив В.КАРАСЬОВ.

Політологи також схиляються до думки, що вибір на користь П.ПОРОШЕНКА був зроблений виключно через бажання створити противагу активності нового прем’єра – Юлії ТИМОШЕНКО.

“На позицію спікера має претендувати той, хто може виконати функцію лідера парламентської більшості; а з огляду на складні стосунки з БЮТ сумніваюся, що це може бути П.ПОРОШЕНКО” – зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, зараз на посаду спікера претендують два кандидати. Політрада партії “Народний Союз Наша Україна” вирішила запропонувати кандидатуру П.ПОРОШЕНКА, а Партія промисловців та підприємців – кандидатуру А.КІНАХА. Рішення щодо того, кого пропонуватимуть на кандидатуру спікера від фракції “Наша Україна”, до якої входять представники обох вищезазначених партій, буде прийнято на засіданні фракції.