Хакери Anonymous зламали мережі низки американських міністерств

Хакери з руху Anonymous зламали захист програмного забезпечення Adobe, завдяки чому вони проникли в електронні мережі низки американських відомств. За даними ФБР, в результаті атаки постраждали сервери Пентагону, Міністерств енергетики та охорони здоров'я, а також ряду соціальних служб. За версією слідства, метою хакерів було викрадення закритої інформації.

Як пише Russia Today з посиланням на Baltimore Sun, неполадки в електронних системах досі не вдалося усунути. Злом урядових серверів почався ще в грудні минулого року і довгі місяці залишався непоміченим. Зараз експерти намагаються виявити нові витоку інформації. ФБР, зокрема, рекомендує системним адміністраторам державних сайтів низку заходів з виявлення можливих загроз.

Слідство вважає, що хакери скористалися уразливістю в платформі веб-розробки Adobe ColdFusion.

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Представники міністерства енергетики повідомили, що хакери Anonymous отримали доступ до персональних даних приблизно 104 тис. співробітників департаменту, а також членів їх сімей. У розпорядженні учасників групи виявилася інформація про приблизно 20 тис. банківських рахунків.

Як вважають у ФБР, кібератаки можуть бути пов'язані з діяльністю 28-річного британського хакера Лорі Лава, активіста руху Occupy. Американська прокуратура звинувачує його в тому, що він зламав тисячі комп'ютерних систем, включаючи системи Агентства з протиракетної оборони США, інженерних військ США, космічного агентства NASA і Агентства з охорони навколишнього середовища. Він одним з перших виявив уразливість в платформі ColdFusion.

Хакер був затриманий у власному будинку в Стредісхолі в жовтні цього року на підставі закону «Про неналежному використанні комп'ютерних технологій» і пізніше відпущений під заставу. За даними американської сторони, у Лава були ще три спільника, імовірно, що живуть в Австралії та Швеції.

Лідери Anonymous назвали злом урядових комп'ютерів акцією відплати за переслідування і несправедливе покарання їх соратників. Крім того, таким чином вони віддали данину пам'яті американському програмісту Аарона Шварцу, засудженому на довічний термін і вчинила самогубство в американській в'язниці.

Нещодавно ще один член групи Anonymous, Джеремі Хаммонд, був засуджений до десяти років в'язниці. Його звинувачують у зломі комп'ютерних систем аналітично-дослідницької компанії Stratfor. Атака спричинила збитків на $ 2,5 млн, завданих як приватним особам, так і американській державі в цілому.

Нагадаємо, що днями новий глава ФБР Джеймс Комей оголосив кібератаки більшою загрозою безпеки США , ніж теракти.