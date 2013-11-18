Робоча група погодилася лікування засуджених за кордоном не вважати за відбування терміну

Члени парламентської робочої групи підтримали пропозицію про те, що час лікування засудженої особи за кордоном не має враховуватися у термін відбування покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною пропозицією виступив народний депутат від Партії регіонів Володимир Мисик.

Депутати підтримали цю пропозицію Мисика, а також проголосували за його пропозицію про те, щоб у законопроекті опозиції встановити, що особа, в якої під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк або обмеження волі виявлено хворобу (замість попереднього формулювання “захворіла”), передбачену ч. 2 ст. 84 Кримінального кодексу України чи іншу хворобу, що унеможливлює дотримання нею встановленого кримінально-виконавчим законодавством режиму відбування покарання, може бути звільнена від відбування покарання, якщо належне лікування такої хвороби не може бути проведено в Україні, або більш якісне лікування може бути надано в іноземній медичній установі, а перебіг хвороби без такого лікування створює небезпеку для життя особи чи настання тяжких наслідків для її здоров'я.

Також було підтримано пропозицію про те, що рішення про звільнення від відбування покарання (для проходження лікування за кордоном – УНІАН) на підставі ч. 1 ст. 84-1, яку пропонується внести до ККУ, приймається виключно за умови, що між Україною та країною, в якій знаходиться медична установа, яка дає згоду чи підтверджує свою можливість на лікування засудженої особи, є чинні міжнародні договори про правову допомогу, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою, які передбачають можливість екстрадиції особи для подальшого відбування покарання.

Крім того, робоча група підтримала пропозицію про нове формулювання ч. 6 ст. 84-1, якою пропонується доповнити Кримінальний кодекс.

Нове формулювання передбачає, що якщо в період звільнення від відбування покарання для лікування за кордоном у медичному закладі особа без поважних причин не розпочала або припинила лікування, залишила медичний заклад або іншим чином ухиляється від лікування, суд за поданням центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання покарань, приймає рішення про направлення особи для відбування невідбутої частини покарання.

Засідання робочої групи триває.