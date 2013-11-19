Штефан Фюле прибув до Верховної Ради (відео)

До Верховної Ради України прибув Штефан Фюле.

Як передає кореспондент УНІАН, він пройшов кулуарами в сторону кабінетів керівництва парламенту.

На тему: Єврокомісар Фюле відвідає Україну вже завтра

Також сьогодні очікується черговий приїзд місії Пета Кокса та Олександра Квасневського.

Українські парламентарі продовжуватимуть шукати компроміс щодо лікування Тимошенко. Робоча група, яка відповідає за розробку законопроекту, підготувати його до голосування так і не змогла, повідомляє ТСН.

Єдина питання, яке вдалося погодити, - лікування Юлії Тимошенко за кордоном - у тюремний термін не зараховувати. Опозиція мала іншу думку - але пішла на компроміс.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів ЄС не ухвалила рішення щодо асоціації з Україною, однак залишила "відкритими двері" для Києва, якщо він виконає умови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Після засідання Ради ЄС Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон висловила сподівання, що Верховна Рада України цього тижня ухвалить всі закони, необхідні для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

"Український парламент буде обговорювати - і сподіваюся ухвалить! - два закони, про які йшлося в критеріях. Один - про вибори, інший - про реформу прокуратури. І це має відбутися десь цього тижня", - сказала Ештон.

Ештон додала, що Україна для підписання угоди також має вирішити «питання екс-прем’єр-міністра Юліїі Тимошенко».

"І питання, що ще залишається, - це вибіркове правосуддя. Ми віримо, що воно має бути вирішено, і ми продовжуємо підтримувати зусилля президента Кокса та президента Квасневського. Їхня місія має продовжуватись", - наголосила Ештон, додавши, що комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, який завтра прибуває до Києва, представлятиме Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.