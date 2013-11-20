Сьогодні Рада вирішить, чи позбавляти себе пільг

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогоднішнім порядком денним передбачено розгляд законопроекту про мораторій на ліквідацію і реорганізацію закладів охорони здоров'я, а також законопроектів про внесення змін до Закону “Про комітети Верховної Ради України” (щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів ВР).

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Крім того, сьогодні планується розглянути законопроект про ліквідацію приватних монополій та законопроект про спрощену процедуру державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва.

Водночас сьогодні перші 13 питань порядку денного - проекти постанов про відзначення пам'ятних дат.