Сьогодні нардепи вирішуватимуть, чи позбавляти себе пільг

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд проекту передбачено порядком денним сьогоднішнього пленарного засідання.

Також сьогодні депутати мають розглянути низку законопроектів щодо пенсійного забезпечення та скасування деяких норм пенсійної реформи; зміни до Податкового кодексу; низку проектів постанов про відзначення пам`ятних дат; законопроект про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров`я.

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Порядком денним також передбачено розгляд законопроекту про внесення змін до закону України “Про комітети Верховної Ради України” (щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів ВРУ).