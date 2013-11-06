Сьогодні нардепи вирішуватимуть, чи позбавляти себе пільг
Сьогодні Верховна Рада України має розглянути законопроект про внесення змін до Закону України “Про статус народного депутата України” (щодо скасування депутатських пільг).
Як передає кореспондент УНІАН, розгляд проекту передбачено порядком денним сьогоднішнього пленарного засідання.
Також сьогодні депутати мають розглянути низку законопроектів щодо пенсійного забезпечення та скасування деяких норм пенсійної реформи; зміни до Податкового кодексу; низку проектів постанов про відзначення пам`ятних дат; законопроект про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров`я.
Читайте також: На цьому тижні Рада займеться пільгами нардепів і скасуванням пенсійної реформи
Порядком денним також передбачено розгляд законопроекту про внесення змін до закону України “Про комітети Верховної Ради України” (щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів ВРУ).