Опозиція пропонує ПР помінятися місцями у сесійній залі Ради

10:33, 20 листопада 2013
Політика
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Народний депутат від “Батьківщини” Микола Томенко заявляє, що його політична сила пропонує Партії регіонів помінятися робочими місцями у сесійній залі Верховної Ради.

Томенко каже, що опозиція не боїться тупих предметів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на засіданні парламенту.

“Наші колеги, Партія регіонів, бояться, що важкі предмети падають їм на голови”, - сказав Томенко і нагадав, що вчора депутати від опозиції пропонували Партії регіонів купити для них шахтарські каски.

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За словами Томенка, фракція “Батьківщина” виступає з ініціативою “помінятися місцями з Партією регіонів”.

“Ми не боїмося важких тупих предметів. Ми будемо сидіти з журналістами (під ложею преси - УНІАН) і дамо можливість їм нормально працювати”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада чоловік, який перебував у ложі преси у ВР, вигукував: “Юлі - волю!” та кидав згори на народних депутатів листівки з фото екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

На початку вечірнього засідання парламенту народний депутат від Партії регіонів Михайло Мироненко заявив, що “зверху (з ложі преси) постійно щось летить”. “Упав якийсь важкий предмет тільки що. Я прошу вас прийняти міри якісь”, - сказав він, звертаючись до голови Верховної Ради Володимира Рибака.

Рибак пообіцяв відгородити ложу преси у сесійній залі склом.

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