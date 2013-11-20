Опозиція пропонує ПР помінятися місцями у сесійній залі Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на засіданні парламенту.

“Наші колеги, Партія регіонів, бояться, що важкі предмети падають їм на голови”, - сказав Томенко і нагадав, що вчора депутати від опозиції пропонували Партії регіонів купити для них шахтарські каски.

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За словами Томенка, фракція “Батьківщина” виступає з ініціативою “помінятися місцями з Партією регіонів”.

“Ми не боїмося важких тупих предметів. Ми будемо сидіти з журналістами (під ложею преси - УНІАН) і дамо можливість їм нормально працювати”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада чоловік, який перебував у ложі преси у ВР, вигукував: “Юлі - волю!” та кидав згори на народних депутатів листівки з фото екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

На початку вечірнього засідання парламенту народний депутат від Партії регіонів Михайло Мироненко заявив, що “зверху (з ложі преси) постійно щось летить”. “Упав якийсь важкий предмет тільки що. Я прошу вас прийняти міри якісь”, - сказав він, звертаючись до голови Верховної Ради Володимира Рибака.

Рибак пообіцяв відгородити ложу преси у сесійній залі склом.