Рибак пригрозив відгородити ложу журналістів склом
Людина, яка сьогодні розкидала листівки із зображенням Тимошенко, більше до парламенту не потрапить.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак пообіцяв відгородити ложу преси у сесійній залі склом.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку вечірнього засідання парламенту народний депутат від Партії регіонів Михайло Мироненко заявив, що “зверху (з ложі преси - УНІАН) постійно щось летить”. “Упав якийсь важкий предмет тільки що. Я прошу вас прийняти міри якісь”, - сказав він, звертаючись до Рибака.
У відповідь голова ВР жартома сказав, що пересадить журналістів у ложу, що розташована над опозиційними фракціями.
Водночас, народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян зазначив, звертаючись до Рибака, що ще “місяць тому” пропонував “зробити можливість для нормальної роботи депутатів” після того як з ложі преси на депутатів від ПР впала кришка від фотоапарата.
“Сьогодні летять плакати. Я вже не кажу про те, що плакати з обличчям Тимошенко. Депутати змушені були ходити по обличчю поважної опозиціонерки”, - сказав Стоян.
Він закликав відгородити ложу преси, «якоюсь огорожею».
У свою чергу Рибак запевнив депутатів, що та людина, яка сьогодні розкидала листівки із зображенням Тимошенко, більше до парламенту не потрапить.
“Я дав команду, ми закриємо склом (ложу преси — УНІАН)... Я дам таку команду”, - сказав голова ВР.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, у сесійній залі парламенту чоловік, який перебував у ложі преси, вигукував: “Юлі — волю!” і кидав згори на народних депутатів листівки з фото екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Чоловік почав кидати листівки під час виступу народного депутата від Партії регіонів Ганни Герман.
На цих листівках також, окрім зображення Тимошенко та напису “Юлі — волю!”, написано: “Андрій Лозовой. Радикальна партія Ляшка”.