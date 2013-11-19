Рибак пригрозив відгородити ложу журналістів склом

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак пообіцяв відгородити ложу преси у сесійній залі склом.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку вечірнього засідання парламенту народний депутат від Партії регіонів Михайло Мироненко заявив, що “зверху (з ложі преси - УНІАН) постійно щось летить”. “Упав якийсь важкий предмет тільки що. Я прошу вас прийняти міри якісь”, - сказав він, звертаючись до Рибака.

У відповідь голова ВР жартома сказав, що пересадить журналістів у ложу, що розташована над опозиційними фракціями.

Водночас, народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян зазначив, звертаючись до Рибака, що ще “місяць тому” пропонував “зробити можливість для нормальної роботи депутатів” після того як з ложі преси на депутатів від ПР впала кришка від фотоапарата.

“Сьогодні летять плакати. Я вже не кажу про те, що плакати з обличчям Тимошенко. Депутати змушені були ходити по обличчю поважної опозиціонерки”, - сказав Стоян.

Він закликав відгородити ложу преси, «якоюсь огорожею».

У свою чергу Рибак запевнив депутатів, що та людина, яка сьогодні розкидала листівки із зображенням Тимошенко, більше до парламенту не потрапить.

“Я дав команду, ми закриємо склом (ложу преси — УНІАН)... Я дам таку команду”, - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, у сесійній залі парламенту чоловік, який перебував у ложі преси, вигукував: “Юлі — волю!” і кидав згори на народних депутатів листівки з фото екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Чоловік почав кидати листівки під час виступу народного депутата від Партії регіонів Ганни Герман.

На цих листівках також, окрім зображення Тимошенко та напису “Юлі — волю!”, написано: “Андрій Лозовой. Радикальна партія Ляшка”.