У Раді нардепам на голови кидають листівки із зображенням Тимошенко
10:42, 19 листопада 2013Політика
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У сесійній залі парламенту чоловік, який знаходиться у ложі преси, вигукує гасло: “Юлі — волю!” і кидає згори на народних депутатів листівки з фото екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
У сесійній залі парламенту під вигуки “Юлі — волю!” розкидають листівки із зображенням Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, чоловік почав кидати листівки під час виступу народного депутата від Партії регіонів Ганни Герман.
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На цих листівках також, окрім зображення Тимошенко та напису “Юлі — волю!”, написано: “Андрій Лозовой. Радикальна партія Ляшка”.
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