У Раді нардепам на голови кидають листівки із зображенням Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, чоловік почав кидати листівки під час виступу народного депутата від Партії регіонів Ганни Герман.

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На цих листівках також, окрім зображення Тимошенко та напису “Юлі — волю!”, написано: “Андрій Лозовой. Радикальна партія Ляшка”.