"Свободі" запропонували стати на коліна перед Сталіним

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду проекту постанови про відзначення 230-річчя від заснування Севастополя.

Народний депутат від ВО “Свобода” Ігор Швайка наголосив на тому, що вчора за цей проект двічі намагалися проголосувати, тому голосувати за це питання більше не можна. Тим більше, додав він, Севастополю насправді не 230 років.

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У відповідь Мартинюк заявив, що “Свобода” виступає за розбазарювання українських земель, бо не хоче голосувати за цю постанову.

На це народний депутат від “Свободи” Олексій Кайда сказав: “Не сталіністам нам вказувати, хто розбазарює українські землі”. Так, за його словами, “за часи правління сталіністів-комуністів” Україна зменшилася у кілька разів. “10 мільйонів українців загинули від комуністичного терору під час Голодомору 32-33-х років. Вам стояти на колінах перед усім українським народом”, - наголосив Кайда.

Мартинюк відповів: “Ось вам зразок того, як вони знають українську історію. Це вам треба стати перед Сталіним на коліна, бо він Західну Україну зробив українською”. За словами Мартинюка, ВО “Свобода” має читати підручники історії, а не «Донцова, Шухевича і Бандеру». «Не біографію вбивць і катів вивчайте, а справжню історію, і ставайте на коліна перед тими, хто залишив таку землю, включаючи 1954 рік - Автономну республіку Крим», - сказав він.

Швайка, у свою чергу, заявив, що хоче нагадати тим, хто “пропагує зараз сталінізм”, що як “ваші попередники Сталіна викинули з мавзолею, так і вас, кляті сталіністи, український народ викине і з українського політикуму, і з української історії”.