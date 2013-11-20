"Свобода" відхрестилася від бізнесмена, спійманого з наркотиками та зброєю

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» заперечує причетність затриманого приватного підприємця 19 листопада у Дніпропетровську за зберігання арсеналу зброї та наркотиків до цієї політичної сили.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

«Прес-служба Дніпропетровської обласної організації ВО "Свобода" офіційно повідомляє: жодного з активістів «Свободи», які перебувають на партійному обліку, наразі не затримано. Націоналісти розцінюють спробу прив'язати до кримінальної справи ВО "Свобода" як політичну провокацію та тиск на міський осередок об’єднання», - йдеться у заяві.

Прес-служба зазначає, що «очевидно, такі заяви охоронців правопорядку є відповіддю на активні дії свободівців у області, які провели останнім часом у Дніпропетровську низку резонансних акцій».