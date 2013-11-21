У позовах України йдеться не про власні, а про підконтрольні рахунки Тимошенко - ГПУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, про це вона сказала в інтерв’ю одному з національних телеканалів.

За словами Фролової, у позовах в інтересах Держави Україна, які подані британською юридичною компанією до іноземних судів, йдеться про те, що Тимошенко використовувала підконтрольні їй рахунки, через які відмивалися державні кошти та які безпосередньо пов’язані з компаніями «Єдині енергетичні системи України», «Сомалі Інтерпрайзес» та іншими.

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Як сказала Фролова, заяви народних депутатів щодо запитів до посольств про наявність іноземних рахунків, належних Тимошенко, - це спроба ввести в оману та підмінити поняття, тому посольства не надають такої інформації.

«Смішно чути заяви щодо запитів про наявність рахунків на ім’я Тимошенко чи її родичів. Адже йдеться не про власні, а про підконтрольні їй рахунки, через які відмивалися державні кошти та які безпосередньо пов’язані з компаніями ЄЕСУ, «Сомалі Інтерпрайзес» та іншими», - сказала Фролова.

Крім того, вона нагадала, що уряд України в особі Міністерства доходів і зборів залучив британську юридичну компанію, яка вже подала позови щодо повернення незаконно виведених з України державних коштів.

Як повідомлялося у ЗМІ, Кабінет міністрів започаткував процедуру повернення в Україну коштів, які, на думку уряду, «незаконно відібрали в народу України» екс-прем’єр-міністри Павло Лазаренко і Тимошенко. Якщо владі це вдасться, бюджет поповниться на суму 4,1 млрд грн.

За інформацією ЗМІ, левову частку цієї суми становлять 477 млн доларів, заморожені на рахунках Лазаренка у 2006 році, коли його було засуджено в США. Тоді екс-прем'єра засудили на 9 років за фінансові махінації та оштрафували на 10 млн доларів, а доля 477 млн доларів залишилася нез’ясованою. Досі вважалося, що, швидше за все, ці кошти конфіскує Департамент юстиції США, проте, за словами джерела, Кабмін вже подав клопотання з проханням повернути їх Україні.

Також Кабмін планує направити позов до суду Женеви про повернення 25 млн доларів. За інформацією джерела, головним фігурантом у цьому позові є Тимошенко. Цей позов пред'являється одному із швейцарських банків, який, за неофіційною інформацією, контролюється Лазаренком. Через цей банк, згідно з позовом, Тимошенко, очолюючи уряд в 2008-2010 роках, «відмивала гроші у великих обсягах... особисто одержуючи величезні суми державних грошей».

Крім того, Кабмін має намір претендувати на суму, яку виручать від продажу вілли Лазаренка у Каліфорнії.

19 листопада генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що фахівці міжнародної юридичної організації, до яких про допомогу звернулося Міністерство доходів і зборів, знайшли ще матеріали, які вказують на незаконне виведення Тимошенко і Лазаренком коштів на рахунки іноземних банків. За його словами, крім двох рахунків, які було виявлено міжнародною юридичною організацією і на яких зберігається понад 500 млн доларів, знайдено ще дані щодо незаконного переведення коштів, матеріали щодо них будуть оформлені і передані до Женевського суду.

20 листопада перший заступник голови партії “Батьківщина”, народний депутат Олександр Турчинов повідомив, що “Батьківщина” звернулася до посольств ряду держав з приводу інформації про майно Тимошенко та членів її родини на території цих країн. За словами Турчинова, підготовлено запити “і подано їх до всіх європейських посольств, зокрема, посольства Швейцарії та посольства США, з проханням надати нам інформацію про наявність будь-якої нерухомості або будь-яких рахунків, які б належали або Юлії Володимирівні, або її родині”.