США розчаровані рішенням України призупинити інтеграцію з ЄС

Позицію уряду США озвучила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі, повідомляє «Голос Америки»

“Якщо інформація вірна, і якщо це остаточне рішення українського уряду напередодні саміту у Вільнюсі, ми розчаровані. Ми віримо, що ще є час зняти усі перепони, що залишились на шляху до підписання Угоди у Вільнюсі, якщо докласти відповідні зусилля”, - сказала Сакі.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.